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الرئيس يمنح الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد النجمة الكبرى لوسام الثقافة

الخميس 02 سبتمبر 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمنح الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد النجمة الكبرى لوسام الثقافة



القاهرة /سما/

منح الرئيس الفلسطين محمود عباس، مساء يوم الخيمس، الكاتب الصحفي المصري الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لمسيرته الصحفية الزاخرة بالانجازات، ولجهوده في خدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم الخميس، في مقر إقامته بالقاهرة، أسرة الكاتب الكبير الراحل، حيث تسلم الوسام نجله إيهاب وكريمته أمل.

ومنح الرئيس، الكاتب الراحل النجمة الكبرى تقديرًا لمسيرته الإعلامية المتميزة، حيث أمضى جلّ حياته بالعمل الإعلامي دفاعًا عن قضايا وطنه وأمته، لاسيما كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله الوطني.

#الرئيس عباس #الراحل مكرم محمد أحمد

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