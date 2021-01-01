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الرئيس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

الخميس 02 سبتمبر 2021 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين



القاهرة /سما/

قلّد الرئيس الفلسطين محمود عباس، مساء يوم الخميس، نقيب المهن التمثيلية الفنان المصري الكبير د. أشرف زكي، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء الخميس، بمقر إقامته في القاهرة، الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا وابنته.

ومنح الرئيس، الفنان زكي النجمة الكبرى، تقديرًا لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديرًا لمسيرته الطويلة الحافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيّمة، وتثمينًا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين.

#الرئيس عباس #أشرف زكي

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