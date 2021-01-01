تعيين الدبلوماسي إيتان نائيه سفيرا لاسرائيل في مملكة ‎البحرين

القدس المحتلة /سما/
صادقت لجنة التعيينات العليا التابعة لوزارة الخارجية الاسرائيلية اليوم على تعيين السفير إيتان نائيه سفيرا لاسرائيل في مملكة البحرين
ويفيد مراسل هيئة البث الاسرائيلية مكان للشؤون السياسية شمعون اران أن نائيه يشغل حاليا منصب القائم بأعمال السفير لدى الامارات وسيصوت مجلس الوزراء على هذا التعيين خلال الأسابيع المقبلة.
الى ذلك استقبل وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد عصر اليوم في القدس سفير مملكة البحرين الجديد لدى إسرائيل السيد خالد يوسف الجلاهمة الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده. واعرب لابيد عن أمله في زيارة المنامة قريباً لتدشين سفارة إسرائيل فيها.