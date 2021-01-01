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تعيين الدبلوماسي إيتان نائيه سفيرا لاسرائيل في مملكة ‎البحرين

الخميس 02 سبتمبر 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين الدبلوماسي إيتان نائيه سفيرا لاسرائيل في مملكة ‎البحرين



القدس المحتلة /سما/

صادقت لجنة التعيينات العليا التابعة لوزارة الخارجية الاسرائيلية اليوم على تعيين السفير إيتان نائيه سفيرا لاسرائيل في مملكة ‎البحرين

ويفيد مراسل هيئة البث الاسرائيلية مكان للشؤون السياسية شمعون اران أن نائيه يشغل حاليا منصب القائم بأعمال السفير لدى ‎‎الامارات ‎ وسيصوت مجلس الوزراء على هذا التعيين خلال الأسابيع المقبلة.

الى ذلك استقبل وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد عصر اليوم في القدس سفير مملكة ‎البحرين الجديد لدى إسرائيل السيد خالد يوسف الجلاهمة الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده. واعرب لابيد عن أمله في زيارة المنامة قريباً لتدشين سفارة إسرائيل فيها.

#اسرائيل #البحرين #إيتان نائيه

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