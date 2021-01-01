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سوريا تطالب المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق أهالي الجولان

الخميس 02 سبتمبر 2021 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تطالب المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق أهالي الجولان



دمشق /سما/

طالبت وزارة الخارجية السورية عبر بعثتها الدائمة بجنيف المنظمات الإنسانية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق المواطنين السوريين بالجولان لتمكينهم من العودة لبلداتهم.

وأضاف بيان للوزارة أن "البعثة الدائمة وبناء على طلب من وزارة الخارجية وجهت رسائل إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف تضمنت المطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها غير الشرعية بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل ولضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية القانونية بموجب اتفاقيات جنيف باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال".

وكانت الخارجية السورية وجهت البعثة الدائمة إلى "إثارة قضية استمرار ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان السوري المحتل ولا سيما منعها للمسافرين منهم خارج فلسطين المحتلة ممن غادروا بقصد الدراسة أو العمل أو أي ظرف آخر من العودة إلى مدنهم وبلداتهم في الجولان السوري المحتل ومخاطبة الجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية في جنيف حيال هذه القضية الإنسانية من أجل حماية أهلنا في الجولان السوري المحتل من هذه الممارسات الاحتلالية".

وطالبت الرسائل تلك "الجهات بالتدخل الفوري لتمكين هؤلاء السوريين من العودة إلى بلداتهم في الجولان السوري المحتل في أسرع وقت ممكن ودون فرض أي شروط مسبقة".

#سوريا #الخارجية السورية #اسرائيل

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