لجان المقاومة: اتفاق الاطار بين الانروا وامريكا جريمة نكراء بحق جوهر القضية الفلسطينية

غزة /سما/

قالت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم، إن اتفاق الاطار بين الانروا وامريكا جريمة نكراء بحق جوهر القضية الفلسطينية "حق العودة " وعدوان واضح على حقوق شعبنا الوطنية .

وأوضحت لجان المقاومة، أن إتفاق الاطار بين الانروا وامريكا عدوة الشعوب هو دعم وابراز للرواية الصهيونية على حساب الحق الفلسطيني الراسخ بارضه .

وأشارت في بيانها الى أن الابتزاز المالي الامريكي للانروا يحولها لدمية تحركها كيفما شائت لصالح الكيان الصهيوني .

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني الابي في كل مكان متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة وسيقاتل بكل قوة من اجل استعادتها ولن تستطيع اي قوة في الارض طمس هذه الحقوق مهما كانت التضحيات .