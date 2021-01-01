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لجان المقاومة: اتفاق الاطار بين الانروا وامريكا جريمة نكراء بحق جوهر القضية الفلسطينية

الخميس 02 سبتمبر 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: اتفاق الاطار بين الانروا وامريكا جريمة نكراء بحق جوهر القضية الفلسطينية



غزة /سما/

قالت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم، إن اتفاق الاطار بين الانروا وامريكا جريمة نكراء بحق جوهر القضية الفلسطينية "حق العودة " وعدوان واضح على حقوق شعبنا الوطنية .

وأوضحت لجان المقاومة، أن إتفاق الاطار بين الانروا وامريكا عدوة الشعوب هو دعم وابراز للرواية الصهيونية على حساب الحق الفلسطيني الراسخ بارضه .

وأشارت في بيانها الى أن الابتزاز المالي الامريكي للانروا يحولها لدمية تحركها كيفما شائت لصالح الكيان الصهيوني .

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني الابي في كل مكان متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة وسيقاتل بكل قوة من اجل استعادتها ولن تستطيع اي قوة في الارض طمس هذه الحقوق مهما كانت التضحيات .

#لجان المقاومة #الاونروا

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