  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

"الخارجية": لا خسائر في الأرواح بين أبناء جاليتنا في نيوجيرسي

الخميس 02 سبتمبر 2021 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": لا خسائر في الأرواح بين أبناء جاليتنا في نيوجيرسي



رام الله /سما/

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، أنه لم تسجّل خسائر بالأرواح في صفوف أبناء جاليتنا في ولاية نيوجيرسي الأميركية، بعد إعصار (آيدا) الذي ضرب الولاية، مشيرةً إلى أنه سجّلت فقط خسائر مادية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تطمئن أبناء شعبنا على سلامة جاليتنا في ولاية نيوجيرسي الأميركية إثر الإعصار الكبير الذي حصل في الولاية".

ولفتت "الخارجية" إلى أن مركز خدمات الجالية الفلسطينية أفاد بأنه لا توجد أي خسائر في أرواح أبناء الجالية وانما كانت الخسائر مادية، موضحةً أن المركز شكّل غرفة طوارئ ويعمل بالتنسيق مع الوزارة على مساعدة المتضررين من أبناء الجالية.

وتمنت "الخارجية" لأبناء الجالية الفلسطينية والعربية في الولايات المتحدة الأميركية، وللمجتمع الأميركي ككل، الصحة والسلامة، مؤكدةً على قدرة الولايات المتحدة على تجاوز هذه المحنة.

ولقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي الأمريكيتين إثر أمطار غزيرة سببها إعصار (آيدا)، بحسب إعلام محلي.

#الخارجية والمغتربين #الجالية الفلسطينية #ولاية نيوجيرسي

الأكثر قراءة اليوم

بينيت للفلسطينيين : "تسهيلات" اقتصادية نعم.. اتفاقيات سياسية لا

شاهد : مذيع يجري حوارا مع قيادي بطالبان والسلاح فوق رأسه

صور : حركة طالبان تستعرض في قندهار معدات عسكرية أمريكية مصادرة

الرئيس: اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية شرط للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية

غانتس : مزيد من التسهيلات لغزة مقابل الهدوء والا سنعرف كيف نصعد الاوضاع

صور: بدء القمة الثلاثية وهذا ما دار بين الرئيس عباس والسيسي ..

لقاء غانتس بأبو مازن تُسبب "صداعاً" بإسرائيل: خطوات في المستقبل القريب لتقوية السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

هآرتس تكشف عن رسالة وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى السلطة الفلسطينية

الأحمد يتحدث عن المصالحة: "لسنا بحاجة لحوارات جديدة.. ولا حلول جذرية لقضايا غزة إلا بالوحدة"

الخارجية الامريكية تعقب على لقاء أبو مازن وغانتس: نمضي قدما لفتح قنصليتنا بالقدس

تحدث عن المصالحة والاعمار.. الرئيس يحذر: الممارسات الإسرائيلية تفتح الأبواب أمام خيارات لا تحمد عقباها

فلسطين: 11 وفاة و2886 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و975 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية