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قرار بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة مالية قيمتها 40 الف شيقل واقامه جبرية

الخميس 02 سبتمبر 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة مالية قيمتها 40 الف شيقل واقامه جبرية



رام الله /سما/

افاد محام هيئة شؤون الأسرى والمحررين اكرم سمارة وكيل الدفاع عن الأسيرة الحامل أنهار الديك، بأن محكمه عوفر العسكريه قررت الافراج  عنها بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 الف شيقل،  مع إقامه جبريه في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة.

وأوضحت الهيئة أن محكمة عوفر عقدت يوم أمس الأربعاء جلسة للنظر في طلب اخلاء السبيل المقدم من قبل محام الهيئة للإفراج عن الأسيرة الديك، وأرجأ قاضي المحكمة القرار النهائي ليوم الأحد القادم، وبجهود قانونيه من قبل وكيل الدفاع تمكن من إنتزاع قرار باخلاء سبيلها ، حيث سيتم الإفراج عنها اليوم الخميس من سجن الدامون .

يشار إلى أن الأسيرة أنهار الديك (26 عامًا) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من مارس/آذار الماضي الذي يمثل يوم المرأة العالمي، وكانت حاملا في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحي، وستكون الحالة التاسعة التي تضع مولودها في سجون الاحتلال إن لم يُفرج عنها سريعًا وقد تداهمها آلام المخاض في أي لحظة.

#الاسيرة انهار الديك #هيئة الأسرى #السجون الاسرائيلية #محكمه عوفر العسكريه

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