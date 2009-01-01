لبيد يستقبل السفير البحريني: آمل بزيارة المنامة قريبا

القدس المحتلة /سما/ أ ف ب

عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم، الخميس، عن أمله في زيارة البحرين قريبًا لتدشين السفارة الإسرائيلية فيها.

وجاءت تصريحات لبيد خلال استلامه أوراق اعتماد السفير البحريني في إسرائيل، يوسف الجلاهمة، الذي وصل إلى إسرائيل أمس من أمس، الثلاثاء.

وبينما استقبل لبيد السفير الإماراتي فور وصوله تل أبيب باحتفال رسمي، اقتصر استقبال السفير البحريني على لقاء في الكنيست، اليوم، على هامش مداولات المصادقة على الميزانية في الكنيست.

ومن المقرّر أن تفتح السفارة البحرينية في إسرائيل قريبًا، دون الإعلان عن مكانها أو موعد الافتتاح.

وقال لبيد إن "دولا كثيرة في المنطقة ترى العلاقات القوى الجارية بلورتها بيننا وبين البحرينيين.. وفي المستقبل ستنضمّ إلى دائرة دول السلام التي تغيّر وجه الشرق الأوسط".

وأوّل من أمس الثلاثاء، وصل الجلاهمة إلى تل أبيب، وعدّت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية الوصول على أنه "خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما".

وأضافت الوكالة أن "سفارة البحرين في تل أبيب وسفارة إسرائيل في المنامة تمثلان دورًا مركزيًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشكل علامة بارزة أخرى لرؤية اتفاقيات السلام الموقعة في عام 2020".

من جانبه، قال الجلاهمة، عبر "تويتر": "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل"، وأضاف باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: "يشرفني أن أكون جزءًا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى، للتعايش السلمي مع جميع الدول".

وباللغتين العبرية والعربية، علّق لبيد، عبر "تويتر"، مخاطبًا السفير البحريني: "مرحبا بك في إسرائيل".

وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أعلنت البحرين تعيين الجلاهمة أول سفير لها لدى تل أبيب، وأدى الأخير في 29 أيار/ مايو الماضي، اليمين القانونية أمام الملك البحريني.

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2009 و2013.

وعينت إسرائيل، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، إيتاي تاغنر، قائما بأعمال سفارتها في العاصمة البحرينية، المنامة.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والبحرين في واشنطن اتفاقا لتطبيع العلاقات الرسمية بين الجانبين.