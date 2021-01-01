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رام الله: ضبط أطنان من المواد المنظفة والتموينية المخالفة

الخميس 02 سبتمبر 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: ضبط أطنان من المواد المنظفة والتموينية المخالفة



رام الله /سما/

 ضبط جهاز الضابطة الجمركية، بالتعاون مع جهة الاختصاص بمديرية الإقتصاد الوطني، اليوم الخميس، في محافظة رام الله (14400) كيلو غرام مسحوق غسيل، بدون بطاقة بيان باللغة العربية ونظراً لذلك وبوجود جهة الإختصاص أقر التحفظ على الكمية وإستكمال الاجراءات القانونية اللآزمة حسب الأصول.

وفي السياق تم ضبط(1100)كيلو مواد تموينية ومواد تنظيف غير صالحة للاستخدام؛ نتيجة لإنتهاء تاريخ صلاحيتها حيث أقرت جهة الإختصاص إتلاف الكمية على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللآزمة أصولاً.

جاء ذلك خلال قيام الجهاز وجهات الاختصاص بالجولات التفقدية والرقابية على المحال التجارية والأسواق في المحافظة؛ للتأكد من سلامة البضائع والسلع.

#جهاز الضابطة الجمركية

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