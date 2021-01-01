الأونروا تدين قتل الاحتلال للطالب أبو النيل

غزة /سما/

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، اليوم الخميس، قتل الاحتلال الإسرائيلي، للطفل الطالب عمر حسن أبو النيل (12 عامًا) خلال مشاركته في الاحتجاجات بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعربت الوكالة في بيان لها، عن حزنها الشديد على وفاة الطفل، الذي كان طالبًا لدى الأونروا في مدرسة ذكور الشجاعية الإعدادية (أ) في قطاع غزة المحاصر. وفق نص البيان.

وجددت الأونروا دعوتها إلى جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتقليل الخسائر ومنع انتهاكات المعايير الدولية.

وقالت “يجب على جميع الأطراف العمل لحماية حياة الأطفال”.