بيت لحم: القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة

بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة اليوم على شخصين من تجار المخدرات واصحاب السوابق وضبطت بحوزتهما مواد يشتبه بأنها مخدرة في بلدة الخضر غرب محافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه من خلال المتابعة المستمرة لتجار السموم ومتعاطيها وبناء على معلومات دقيقة ومؤكدة وصلت لفرع مكافحة المخدرات في بيت لحم تفيد بحيازة شخصين من أصحاب السوابق لمواد يشتبه أنها مخدرة أثناء دخولهما إلى منطقة الخضر غرب بيت لحم، على الفور تم نصب كمين من قبل قوة من فرع مكافحة المخدرات وتم إيقاف المركبة التي يستقلانها وبتفتيشها حسب الأصول تم ضبط بلاطة حشيش و100 حبة اكستازي وكمية من مادة الاكستازي المخدرة مطحونة و تم إلقاء القبض على الشخصين وضبط المواد المخدرة.

وأكدت انه تم إحضار المقبوض عليهما والمواد المخدرة المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات بمديرية الشرطة تمهيدا لاحالتهما لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا .