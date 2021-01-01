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شركة إسرائيلية تبيع حصتها بحقل غاز لشركة إماراتية

الخميس 02 سبتمبر 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة إسرائيلية تبيع حصتها بحقل غاز لشركة إماراتية



القدس المحتلة /سما/

وقعت شركة "ديلك للتنقيب" على اتفاق مع شركة إمارتية، تبيع بموجبه حصتها في حقل "تمار" للغاز الطبيعي إلى شركة "مبادلة بتروليوم" للتنقيب واستخراج الغاز. وستدخل هذه الصفقة حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة وبعد استيفاء عدد من الشروط.

وستحصل شركة "ديلك للتنقيب" في إطار هذه الصفقة على مليار و25 مليون دولار، إضافة إلى 75 مليون دولار أخرى من أرباح الشركة من مطلع العام الحالي وحتى نقل الحقوق إلى الشركة الإماراتية.

وهذه أكبر صفقة تجارية تم التوقيع عليها بين الإمارات وإسرائيل، منذ توقيع اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين الجانبين. وبتوقيع الصفقة تستوفي "ديلك" التزاماتها تجاه خطة الغاز الإسرائيلية.

وكان صاحب السيطرة على أسهم "ديلك"، يتسحاق تشوفا، قد وقع على مذكرة تفاهمات مقابل "مبادلة"، في نيسان/أبريل الماضي، لبيع 22% من حقل "تمار". ووقع على الاتفاق اليوم، الخميس، مدير عام "ديلك للتنقيب"، يوسي آبّو، ومدير عام "ميادلة بتروليوم"، منصور محمد آل حمد.

ووفقا لخطة الغاز التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية والكنيست والمحكمة العليا، تعهدت "ديلك للتنقيب"، التابعة لشركة "ديلك" وبحوزتها 45.34% من حقل الغاز "ليفياتان" بواسطة "ديلك للتنقيب"، تعهدت ببيع كافة حقوقها في حقل "تمار" حتى نهاية العام الحالي.

وهناك خمسة شركاء، إضافة إلى "مبادلة بتروليوم" التي بحوزتها 22% من الأسهم، يملكون أسهما في حقل "تمار"، وهم: "شيفرون" التي تشغل البؤر أيضا (25%)، "يِسرامكو" (28.75%)، "تمار بتروليوم" (16.75%)، "دور" (4%) و"إيفاريست" (3.5%).

#نفط #اسرائيل #الامارات

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