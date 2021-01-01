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محافظة القدس تطلق حملة لتطعيم طلاب المدارس الثانوية

الخميس 02 سبتمبر 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس تطلق حملة لتطعيم طلاب المدارس الثانوية



القدس المحتلة /سما/

 أطلقت محافظة القدس ووزارة الصحة حملة تطعيم طلاب المدارس الثانوية في المحافظة، اليوم الخميس.

وقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، إن هذه الحملة تستهدف 5000 طالب وطالبة من أبناء محافظة القدس.

وأضاف ان “صحة طلابنا هي رأس مالنا، فهم ضمان استمرارنا في مشروعنا الوطني، وهذه الأساسيات المتعلقة بالتطعيم والبروتوكول الصحي سيتم تطبيقها، فكما يعلم الجميع أن الوضع الصحي في محافظة القدس استثائي لأن الاحتلال يستهدفها صحيًا وتعليميًا وعلى كل الأصعدة.”

بدورها، أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أهمية أن تتلقى هذه الفئة اللقاح، لأن الفيروس المتحور “دلتا” يصيب فئات الشباب، لهذا عملت وزارة الصحة على تطعيمهم لحمايتهم، كما حثت الأهالي لتوجيه أبنائهم لتلقي اللقاحات للحفاظ على صحتهم.

وانطلقت الحملة من مدرسة العيزرية للبنات.

#محافظة القدس #لقاح كورونا #طلاب المدارس الثانوية #حملة تطعيم #الصحة الفلسطينية

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