النقل والمواصلات تفتتح دائرة لها في عرابة جنوب جنين

جنين /سما/

افتتح وزيرا النقل والمواصلات عاصم سالم، والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، ورئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، دائرة النقل والمواصلات في بلدة عرابة، وذلك برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقال سالم خلال الافتتاح، اليوم الخميس، إن هذا الإنجاز من شأنه أن يرفد الإيرادات المالية لصندوق البلديات، ويقدم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل ويسهل عليهم.

وأشار الى أن هذه التجربة الثانية في هذا المجال، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مثمنا دعم المجلس البلدي الذي يعد شريكا في العمل بالتنمية السياحية والاقتصادية والخدماتية، معلنا عن إقامة مشاريع في المستقبل خاصة لمدينة جنين.

وقال ان الدائرة مجهزة بأحدث الأجهزة المحوسبة والموظفين المدربين لتقديم الخدمة على أسس مهنية وذلك وفق رؤية الحكومة بالعمل المشترك مع كافة مكونات المجتمع ومؤسساته، حيث أن هذا الإنجاز المشترك بين وزارة النقل والمواصلات وبلدية عرابة جاء بعد جهود كبيرة بذلها الطرفان للخروج بهذا المشروع الذي يخدم بلدة عرابة والقرى المحيطة بها، بهدف تخفيف الضغط الحاصل على مديرية جنين، كما سيساهم في تخفيف الأزمة المرورية داخل المدينة.

بدوره، نقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس، الذي يحرص على أن تقدم الخدمات للمواطنين، خاصة في ظل استمرار تنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الاتفاقيات المبرمة، واستمرارها في عدوانها المستمر على شعبنا.

وأعرب عن فخره بافتتاح هذه الدائرة، التي جاءت بجهد من المجتمع المحلي وبلدية عرابة نتيجة لحسن الإدارة.

من جهته، ثمن العارضة دور المجتمع المحلي في البلدة، ووزارة النقل على دعمها للبلدية، معلنا أنه سوف يتم الشهر المقبل افتتاح دينموميتر لمساعدة المواطنين وتخفيف التنقل عليهم .

وفي نهاية الحفل، قام المشاركون بجولة داخل المبنى الجديد للدائرة، كما جرى تكريم وزير النقل والمواصلات عاصم سالم.