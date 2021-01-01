الاحتلال يحتجز عشرات الطلبة من مدرسة اللبن الساوية جنوب نابلس

نابلس /سما/

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات الطلبة ومدير ومعلمي مدرسة اللبن الساوية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جنود الاحتلال احتجزوا عشرات الطلبة أثناء خروجهم من مدرسة اللبن الساوية المختلطة، التي تقع على طريق رام الله نابلس.

وأضاف ان هناك توترا في المنطقة، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الطلبة لمضايقات جنود الاحتلال الذين يتواجدون بشكل شبه دائم في المنطقة.

من ناحيته، أفاد رئيس المجلس القروي، يعقوب عويس لـ”وفا”، بأن ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية حاولت منذ صباح اليوم، استفزاز الطلبة عبر الجنود الذين يتوزعون يوميا للمشي بين الطلبة خلال ذهابهم وعودتهم من المدرسة الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.

وأضاف: خلال عودة الطلبة إلى منازلهم لاحقتهم قوات الاحتلال حتى في داخل البلدة وعبر الطريق البديل المعروف بطريق “خلة زينة”، وهناك قاموا باحتجازي واحتجاز مدير المدرسة والمعلمين والطلبة لأكثر من ساعتين في الأجواء الحارة، اضافة لقيامهم باستفزاز الطلبة وتهديدهم بالاعتقال.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، الطالب حسن داوود ضراغمة (14 عاما) أثناء عودته من المدرسة.