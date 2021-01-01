فلسطين: 11 وفاة و2886 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و975 حالة تعافٍ

رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 11 وفاة، و2886 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و975 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (5)، رام الله والبيرة (2) طولكرم (2)، قلقيلية (2)، نابلس (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: القدس المحتلة (113)، قلقيلية (92)، طولكرم (269)، سلفيت (91)، نابلس (309)، طوباس (17)، جنين (173)، رام الله والبيرة (155)، أريحا والأغوار (4)، ضواحي القدس (6)، الخليل (45)، بيت لحم (17)، قطاع غزة (1595)، علما أن تم إجراء 11848 فحصا.

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (30)، طولكرم (97)، سلفيت (16)، نابلس (216)، طوباس (18)، جنين (55)، رام الله والبيرة (60)، أريحا والأغوار (4)، ضواحي القدس (6)، الخليل (22)، بيت لحم (4)، قطاع غزة (423) مدينة القدس (24).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92,5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6,4%، ونسبة الوفيات 1,1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 143 مصابا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,040,522، بينهم 462,693 تلقوا الجرعتين من اللقاح.