نابلس: الأوقاف تعقد امتحان حفظ القرآن لـ80 طالبا شمال الضفة

نابلس /سما/

تجري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، امتحانا لـ80 حافظا للقرآن الكريم من محافظات شمال الضفة، في مسجد رفيديا القديم بمدينة نابلس.

وبين مدير أوقاف نابلس محمد الكيلاني أن الوزارة بدأت منذ ساعات الصباح فحصا لـ80 حافظا للقرآن من مدن (طولكرم، ونابلس، وجنين، وطوباس، وسلفيت، وقلقيلية)، ضمن المسابقة السنوية التي تجريها.

وأوضح الكيلاني أن المتقدمين من جميع الأعمار، بينهم مواطنة تبلغ من العمر (70 عاما) من مراكز ومدارس تحفيظ القرآن المنتشرة في الوطن، منوها إلى أن خمس لجان تجري الفحص للمتقدمين، حيث يختبر المتقدم في ستة مواقع من أجزاء القرآن الثلاثين، ويحصل الحافظ على إجازة حفظ القرآن في حال أتم شروط الحفظ وأحكام التجويد وغيرها من الشروط.

ونوه إلى أن محافظة نابلس تضم 50 مركزا، و10 مدارس، و50 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم.

بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الدعوة في الوزارة عاطف صالح، إن الامتحان يعقد على مدار ثلاثة أيام، حيث أجري في اليومين الماضيين في منطقة وسط الضفة وجنوبها، واليوم في منطقة الشمال.

ونوه إلى أن المشاركين بالامتحان اشتركوا من خلال المراكز المنتشرة في كافة أرجاء الوطن والتي يزيد عددها على 1400 مركز تحفيظ للقرآن، ويدرس فيها أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، وهي متاحة لكافة الأعمار والفئات.