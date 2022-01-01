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الكنيست يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون ميزانية الدولة

الخميس 02 سبتمبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون ميزانية الدولة



القدس المحتلة /سما/

 صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون “ميزانية الدولة”، للعامين 2021 و 2022.

وصوت 59 عضوًا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 53، وبذلك ينجح الائتلاف الحكومي في تمرير الميزانية بالقراءة الأولى.

وسيحال مشروع القانون إلى لجنة الكنيست لإجراء مزيد من المناقشات والتعديلات عليه، قبل أن يطرح مجددًا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت المعارضة تعول على نجاحها في إسقاط الميزانية بهدف التضييق على الائتلاف الحكومي والعمل على دب الخلافات في أوساطه وإسقاطه.

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #قانون ميزانية الدولة

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