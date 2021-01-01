لبيد يدافع عن غانتس: لن نعيد نتنياهو ودرعي وايتمار بن غفير إلى السلطة

القدس المحتلة /سما/

قال يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم حزب هناك مستقبل، اليوم الخميس، إن الائتلاف سينجح في تمرير الميزانية أمام الكنيست اليوم بالقراءة الأولى.

وأكد لابيد في تصريحات خلال جلسة لحزبه بالكنيست، على أن خطوة تمرير الميزانية ستكون خطوة أخرى باتجاه بقاء الحكومة الحالية في وضعها الطبيعي، وبالتفاعل مع دورها الحقيقي لتحسين حياة الإسرائيليين.

وأضاف “أقترح ألا يرتبك أحد. لن نعيد نتنياهو ودرعي وايتمار بن غفير إلى السلطة، ولن نذهب أيضًا إلى صناديق الاقتراع. نحن مستمرون في مهمتنا والخلافات طبيعية داخل الائتلاف وهي السبيل لتحقيق نتيجة أفضل”.

ودافع لابيد عن لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس محمود عباس، والذي قال إنه جاء بتنسيق كامل مع الحكومة، وأن غانتس يشكل جزءًا مهمًا منها.