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توم كروز يتعرض للسرقة أثناء تصوير "مهمة مستحيلة"

الخميس 02 سبتمبر 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
توم كروز يتعرض للسرقة أثناء تصوير "مهمة مستحيلة"



وكالات / سما /

تعرض الممثل الشهير توم كروز، للسرقة أثناء تصويره فيلم "مهمة مستحيلة 7" في مدينة برمنغهام البريطانية.

وتمكن اللصوص من سرقة سيارة خاصة بالحارس الشخصي للممثل والتي تبلغ قيمتها 137 ألف دولار، بالإضافة لسرقة الأمتعة التي كانت بداخل السيارة والتي تساوي آلاف الدولارات.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الممثل انتابته موجة من الغضب حين علم بواقعة السرقة.

واستخدم اللصوص ماسحا ضوئيا لاستنساخ الإشارة من مفتاح السيارة أثناء توقفها خارج فندق The Grand في برمنغهام.

وبحسب التحقيقات فإن اللصوص تمكنوا من سرقة السيارة في دقائق فقط بعد أن تركت خارج الفندق، الذي يبعد دقيقتين فقط سيرا على الأقدام من مقر شرطة ويست ميدلاندز.

وحدثت السرقة في الوقت الذي كان فيه كروز يصور مشاهد من الفيلم في أحد مراكز التسوق في برمنغهام.

#توم كروز #مهمة مستحيلة #السرقة #تصوير

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