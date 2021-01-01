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إعلان تشكيلة الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية

الخميس 02 سبتمبر 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان تشكيلة الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، تشكيلة الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية للدورة المقبلة 2021-2023.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد، والمكوّن من مؤسسات التعليم العالي (الجامعات والكليات) المشتركة في الاتحاد، بحضور رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي.

وجرت عملية اختيار التشكيلة الجديدة للاتحاد وفقاً لتعليماته من خلال فتح باب الترشّح للمناصب الإدارية لجميع أعضاء الهيئة العامة.

وقد حصل حسن ناصيف من الجامعة العربية الأمريكية على موقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالتوافق، فيما حصل شاهر ناجي من جامعة الاستقلال على منصب الأمين العام للاتحاد بالانتخاب، وحصل قتيبة علاونة من الكلية العصرية الجامعية على منصب أمين الصندوق بالتوافق.

وتم خلال الاجتماع إقرار التقرير المالي والإداري للاتحاد للعام الأكاديمي 2020-2021.

بدوره، شكر هودلي الهيئة الإدارية السابقة على ما إنجازاتها رغم الظروف الصعبة جراء تفشي فيروس كورونا، ناقلاً تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس ومباركته للهيئة الإدارية الجديدة، مشدداً على ضرورة تعزيز النشاط الرياضي الجامعي في مختلف الميادين المحلية والدولية.

#الاتحاد الفلسطيني للرياضة

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