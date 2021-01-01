الحكم المحلي توعز إلى البلديات ببدء المرحلة الأولى من حملة الاستعداد لفصل الشتاء

غزة / سما /

أصدرت وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة تعميما لرؤساء البلديات والمجالس المشتركة بالشروع بالمرحلة الأولى من حملة الاستعداد لفصل الشتاء.

وينص القرار الصادر عن وكيل الوزارة م.سمير مطير على ضرورة توجيه طواقم البلديات لتنظيف مصارف الشوارع والبرك لمنع انسدادها مما يؤدي إلى تأزم سير المياه فيها بشكل سليم

وتحرص الوزارة بالتعاون مع البلديات على التأكد من عملية التطهير الكاملة لمصارف مياه الأمطار المنتشرة بكافة الشوارع، والتأكد من مدى صلاحيتها، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من استعدادات قنوات الصرف الصحي لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءتها.