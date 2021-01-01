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د. بحر يدين استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك

الخميس 02 سبتمبر 2021 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أدان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك (25 عاماً)، التي قد تضع مولودها في أي لحظة، مع دخولها شهرها التاسع من الحمل.

وقال د. بحر في تصريح صحفي :" إن الاحتلال الصهيوني ماضٍ في سياساته الإجرامية بحق كل ما هو فلسطيني، ويضرب بعرض الحائط  كافة الأعراف والقوانين والمواثيق السماوية والدولية".

وحمل د. بحر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الديك وجنينها، محذراً من انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها في حال إصرار الاحتلال على ان تضع الأسيرة الديك مولودها وهي مكبلة.

وتساءل د. بحر عن دور وموقف المؤسسات الحقوقية والنسوية حول العالم، من هذه الجريمة، مطالباً بحراك فوري من كل المكونات الفلسطينية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عن الأسيرة الديك حتى تضع جنينها بظروف طبيعية.

#الاحتلال #أنهار الديك

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