كيف سيكون جدول توزيع الكهرباء خلال الفترة القادمة في غزة؟

غزة / سما /

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت ، اليوم الخميس، أن هناك استقرار نسبي في وضع الكهرباء بالقطاع، مشيرًا إلى، أن الجدول المعمول به حالياً 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل.

وأوضح ثابت، أن أول أمس شهد عجز وصل لساعتين في مختلف محافظات القطاع لوجود فصل مبرمج لخط "11" المغذي لمحافظة خانيونس بسبب صيانة طارئة لتركيب عدة قواطع أوتوماتيكية وتغيير بعض المكونات.

وأضاف، "نتطلع لساعات إضافية من الكهرباء خلال الفترة القادمة والسبب انحسار شدة الموجة الحارة التي يمر بها قطاع غزة وانخفاض الطلب التدريجي على الطاقة، الأمر الذي يساعدنا على استثمارها في توفير بعض الساعات الإضافية غير الجدول المعمول به حالياً".

وأشار ثابت، إلى أن محطة التوليد تعمل ب 4 مولدات، بقدرة إنتاجية تصل من 85 إلى 90 ميجا واط.

وأردف، "نحصل من الاحتلال الإسرائيلي من 120 إلى 123 ميجا واط. الخطوط المصرية متعطلة من مارس 2018 وكانت مصدر مهم جداً للكهرباء، ونتطلع في الفترة القادمة أن يكون هناك مساعٍ لإعادتها للعمل والتي من شأنها دعم جدول توزيع الكهرباء".