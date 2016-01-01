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هيئة الأسرى: اليوم موعد جلسة محاكمة الأسير محمد الحلبي للمرة /166/

الخميس 02 سبتمبر 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن اليوم الخميس، موعد جلسة محاكمة الأسير محمد الحلبي (43 عاما) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث سيعرض أمام محكمة الاحتلال الإسرائيلي للمرة (166).

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن الأسير الحلبي يعتبر صاحب أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، لافتة إلى أن ما يرتكب بحقه منذ اعتقاله خلال عام 2016 بمثابة جريمة ممنهجة وغير مسبوقة، مضيفة ان جهاز القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال العنصري.

وقالت إنه في كل مرة تعقد جلسة للأسير الحلبي، تنكشف من خلالها حجم تواطؤ واحتيال سلطات الاحتلال، فهي لا تتوقف عن الاستهتار، وتجاوز منظومة القانون الدولي.

وأضافت ان الأسير الحلبي كان يشغل قبل اعتقاله منصب مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأميركية World Vision) ) في قطاع غزة، وتعرض بعد اعتقاله لتحقيق قاس تخلله تعذيب جسدي ونفسي استمر 52 يوما، علما أن الأسير الحلبي يقبع بمعتقل "ريمون" بظروف صحية ونفسية سيئة للغاية.

وكان جيش الاحتلال اعتقل الحلبي خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) في 15 حزيران/ يونيو عام 2016، وحتى اللحظة لم تصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكما أو دليلا لادعائها، علما أنه متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخرا تم منحه الدكتوراة الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني.

#هيئة الأسرى #محمد الحلبي

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