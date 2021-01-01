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فيديو.. "سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد القابل للطي بأكثر من زاوية

الخميس 02 سبتمبر 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد القابل للطي بأكثر من زاوية



وكالات / سما /

عرضت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أجهزة محمولة قابلة للطي من الجيل الجديد. ونشرت مقطع فيديو مفصل عن ذلك عبر "يوتيوب".

على عكس أجهزة "Galaxy Z Fold" و"Galaxy Z Flip"، يمكن طي الجهاز الجديد في زاويتين.

يمكن طي شاشة "OLED" مقاس 7.2 بوصة للعمل على جزء منها فقط، أو توسيعها بالكامل لاستخدام الشاشة بأكملها، بما في ذلك لتطبيقات متعددة في وقت واحد.

وكشفت سامسونج أيضًا عن شاشة "OLED" قابلة للطي قادرة على العمل عند درجة حرارة -20 درجة مئوية دون أي مشكلة في طي الشاشة..

في أغسطس/آب، في معرض "Unpacked"، كشفت الشركة الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفي "Galaxy Z Fold 3" و"Galaxy Z Flip 3"، وهما هاتفان ذكيان جديدان مع شاشات قابلة للطي.

يحتوي جهاز "Fold 3" على شاشة "AMOLED" رئيسية مقاس 7.6 بوصة، بينما يحتوي "Flip 3" على شاشة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث متكيف للشاشة يبلغ 120 هرتز.

#سامسونغ #قابل للطي #هاتف

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