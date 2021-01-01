تليغرام يطلق خاصية البث المباشر للفيديوهات لعدد غير محدود من المستخدمين

وكالات / سما /

أطلق تطبيق المراسلات "تليغرام" Telegram وظيفة جديدة للبث المباشر للفيديوهات لعدد غير محدود من المستخدمين، إضافة إلى إمكانية إخفاء اسم المرسل والتعليقات تحت الصور عند إرسال الرسائل.

جاء ذلك في المدونة الرسمية لـ "تليغرام" على الإنترنت، حيث يتيح الإصدار الجديد لـ "تليغرام" فرصة البث المباشر للفيديوهات في إطار مجموعات، أو على قنوات، والانتقال السريع من المنشورات غير المقروءة في القنوات الموازية، إلى جانب لوحة محدثة للملصقات Stickers، وغيرها من الميزات الجديدة.

ويشار إلى أنه يمكن بث الفيديو من كاميرا أو صورة من الشاشة إلى عدد غير محدود من الأشخاص في مجموعات وقنوات، ويمكن للمشاهدين أيضا رفع أيديهم والمشاركة في البث.

وعلاوة على ذلك، فعند إعادة إرسال رسالة، تتاح لمستخدمي برنامج المراسلة خيارات لإظهار اسم المرسل أو إخفائه، وكذلك الاحتفاظ بالتعليقات التوضيحية للصور وللملفات أو إزالتها. ومن الممكن أيضا إزالة معلومات غير ضرورية من الرسالة أو تغيير المرسل إليه.

ويمكنك الآن مطالعة الرسائل الجديدة من قنوات "تليغرام" من دون العودة إلى قائمة الدردشة، من خلال سحب الشاشة لأعلى للوصول إلى آخر مشاركة في القناة.

ويحتوي "تليغرام" أيضا على حالة "تحديد الملصق" على رأس الدردشة، بالإضافة إلى عدّاد التعليقات غير المقروءة.