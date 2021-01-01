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الدفاع المدني بغزة: لن نسمح بوجود نقاط عشوائية لتعبئة الغاز قرب المنازل

الخميس 02 سبتمبر 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة: لن نسمح بوجود نقاط عشوائية لتعبئة الغاز قرب المنازل



غزة / سما /

​قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة العقيد رائد الدهشان: "لن نسمح بوجود نقاط عشوائية لتعبئة الغاز قرب منازل المواطنين حفاظًا على سلامة المواطنين، وتجنبًا لوقوع أي كوارث".

وأكد في تصريح صحفي اليوم الخميس، على أنه لم يصدر أي قانون يسمح بتواجد محطات الغاز والمخازن بالقرب من السكان، لأنه قد تحدث كارثة في حال تعرضها للانفجار.

ودعا أصحاب محطات الغاز ونقاط التعبئة للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع أي تجاوزات من أصحاب النقاط العشوائية لتعبئة الغاز، والتعامل بالقانون مع أي تجاوز وبشكل حاسم لتجنب تعرض السكان للخطر.

وأفاد بأنه تم تسليم إخطارات لمواطنين بسبب تجاوزهم لإجراءات السلامة وسحبنا أجهزة خاصة بالتعبئة، مؤكدًا على أنه لا يوجد لدى الجهاز ردات فعل ويتم التعامل بالقانون.

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