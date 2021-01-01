قمم كروية نارية هذا الشهر.. تعرف عليها

وكالات / سما /

يشهد شهر سبتمبر الجاري, العديد من القمم الكروية، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، التي تستمر حتى يوم العاشر منه.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المواجهات النارية التي تشهدها الدوريات الأوروبية المختلفة خلال سبتمبر الجاري.

- الدوري الإنجليزي:

في الدوري الإنجليزي، ستكون هناك قمة نارية في الجولة الخامسة، وتحديدا يوم 19 سبتمبر، عندما يستضيف توتنهام نظيره تشيلسي.

وبعد 3 جولات من الدوري الإنجليزي، يحتل توتنهام المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما جمع تشيلسي المدجج بالنجوم 7 نقاط.

وبعد أن يصطدم تشيلسي بتوتنهام، يواجه في الجولة التالية مباشرة على ملعبه مانشستر سيتي، يوم 25, ثم يلتقي في اليوم التالي أرسنال مع نظيره توتنهام على ملعب "الإمارات".

ويعيش أرسنال كابوسا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب بعد 3 جولات بدون أي نقطة أو حتى إحراز أي أهداف.

- الدوري الإسباني:

وفي الدوري الإسباني، ستكون هناك مواجهة نارية في سبتمبر، عندما يحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا يوم 19، في الجولة الخامسة من المسابقة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد 3 جولات برصيد 7 نقاط، بالاشتراك مع 5 فرق أخرى، وهم برشلونة, وأتلتيكو مدريد, وإشبيلية, وفالنسيا, وريال مايوركا.

- الدوري الإيطالي:

وفي الدوري الإيطالي، سيواجه يوفنتوس على ملعبه نظيره ميلان، يوم 19 سبتمبر، بالجولة الرابعة من المسابقة.

ويعاني يوفنتوس هذا الموسم من انطلاقة سيئة، إذ جمع نقطة واحدة بعد جولتين، محتلا المركز الـ12 في جدول الترتيب، أما ميلان فيتصدر الدوري بالاشتراك مع 4 فرق أخرى بالعلامة الكاملة "6 نقاط".

- الدوري الفرنسي:

ويشهد سبتمبر قمة قوية في الدوري الفرنسي، عندما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره ليون، يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة السادسة من المسابقة.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة 12 نقطة، فيما جمع ليون 5 نقاط فقط من 4 مباريات.