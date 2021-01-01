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نادي الصداقة يرفع الإيقاف عن ثلاثي الفريق

الخميس 02 سبتمبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الصداقة يرفع الإيقاف عن ثلاثي الفريق



غزة / سما /

رفع نادي الصداقة, الإيقاف عن ثلاثي الفريق, تمهيدا للظهور معه في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم.

وكان الصداقة قد أوقف حارس المرمى فادي جابر, والمهاجم محمد بلح, ولاعب الوسط عمر بلح, حتى نهاية الموسم.

وأكد نادي الصداقة, بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين مؤخرا, رفع الإيقاف عنهم, تقديرا لما قدّموه للنادي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح النادي أنه يقدّر ويحترم جميع لاعبيه على الدوام, متمنيا بدء صفحة جديدة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل.

يشار إلى أن فريق الصداقة يحتل المركز الخامس حاليا في جدول ترتيب دوري الدرجة الممتازة برصيد 31 نقطة.

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