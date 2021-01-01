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رقم مميز للاعب "بيت حانون الأهلي" في الأولى

الخميس 02 سبتمبر 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم مميز للاعب "بيت حانون الأهلي" في الأولى



غزة / سما /

دوّن يوسف مصلح لاعب بيت حانون الأهلي, رقما مميزا في دوري الدرجة الأولى, بعدما أحرز الهدف 300 في المسابقة هذا الموسم.

وسجل مصلح هدفا خلال لقاء بيت حانون الأهلي وخدمات النصيرات (4-1), ليكون رقم 300 في الدوري, الذي وصل للأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير.

وكان حاتم نصار لاعب الأهلي قد سجل أول أهداف المسابقة ضد المجمع الإسلامي, فيما حمل الهدف 100 توقيع ماجد بن حمد لاعب خدمات المغازي أمام نماء.

أما الهدف 200, فسجله أحمد العمواسي مهاجم خدمات خانيونس ضد نظيره خدمات البريج, علما أن عدد أهداف المسابقة الإجمالي وصل إلى 301 هدفا, عكس الممتازة التي وصل عدد أهدافها إلى 348 هدفا.

#الحوانين #يوسف مصلح

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