وعد مُثير من هازارد لجمهور ريال مدريد

وكالات / سما /

أكد إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، على أن أول موسمين له في نادي العاصمة الإسبانية لم يكونا على قدر المأمول، مؤكداً عزمه على التعويض فيما هو آت مع الملكي.

وكن هازارد قد انضم للميرنجي في 2019 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ولعب مع الفريق الإسباني46 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 5 أهداف، وصنع 9 أهداف لزملائه.

وقال هازارد، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”ريال مدريد أنفق الكثير من الأموال علىَ، وأريد أن أرد الدين لهم”.

وتابع :”لقد وقعت عقداً لمدة خمس سنوات، وأول سنتين منهما لم تكونا جيدتين، ولكن لايزال هناك 3 سنوات لإثبات قيمتي، وأتمنى أن ينجح الأمر، أتمنى أن استيقظ في يوم من الأيام لأجد نفسي في حالة مثالية للتدريب”.

وأضاف النجم البلجيكي :”أنا انتظر اللحظة التي يُمكنني فيها إثبات قيمتي”.

وأكمل هازارد تصريحه بالقول :”الناس تعتقد أنني مُصاب دائماً، وهذه هي الحقيقة، ولكن إذا راجعت مسيرتي فلا يوجد لاعب لعب قدر المُباريات التي لعبتها على مدار 10 سنوات”.

وتابع :”أنا أقوم بما هو يجب أن أقوم به، أعمل يومياً مع أخصائيي العلاج الطبيعي، وأبلينا بلاءً حسناً منذ بداية الموسم، في هذه اللحظة تسير الأمور على ما يُرام، ولكني لست لائقاً بنسبة 100% بعد”.