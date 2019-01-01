  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وعد مُثير من هازارد لجمهور ريال مدريد

الخميس 02 سبتمبر 2021 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وعد مُثير من هازارد لجمهور ريال مدريد



وكالات / سما /

أكد إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، على أن أول موسمين له في نادي العاصمة الإسبانية لم يكونا على قدر المأمول، مؤكداً عزمه على التعويض فيما هو آت مع الملكي.

وكن هازارد قد انضم للميرنجي في 2019 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ولعب مع الفريق الإسباني46 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 5 أهداف، وصنع 9 أهداف لزملائه.

 

وقال هازارد، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”ريال مدريد أنفق الكثير من الأموال علىَ، وأريد أن أرد الدين لهم”.

وتابع :”لقد وقعت عقداً لمدة خمس سنوات، وأول سنتين منهما لم تكونا جيدتين، ولكن لايزال هناك 3 سنوات لإثبات قيمتي، وأتمنى أن ينجح الأمر، أتمنى أن استيقظ في يوم من الأيام لأجد نفسي في حالة مثالية للتدريب”.

وأضاف النجم البلجيكي :”أنا انتظر اللحظة التي يُمكنني فيها إثبات قيمتي”.

وأكمل هازارد تصريحه بالقول :”الناس تعتقد أنني مُصاب دائماً، وهذه هي الحقيقة، ولكن إذا راجعت مسيرتي فلا يوجد لاعب لعب قدر المُباريات التي لعبتها على مدار 10 سنوات”.

وتابع :”أنا أقوم بما هو يجب أن أقوم به، أعمل يومياً مع أخصائيي العلاج الطبيعي، وأبلينا بلاءً حسناً منذ بداية الموسم، في هذه اللحظة تسير الأمور على ما يُرام، ولكني لست لائقاً بنسبة 100% بعد”.

#ريال مدريد #هازارد #الدوري الإسباني

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : بينما الانظار تتجه الى غزة فإن هناك أحداثًا ما تتحرّك في الضفة

غانتس : مزيد من التسهيلات لغزة مقابل الهدوء والا سنعرف كيف نصعد الاوضاع

كانت مقررة بحضور بينيت.. قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية ..لماذا الان؟

صور : حركة طالبان تستعرض في قندهار معدات عسكرية أمريكية مصادرة

لقاء غانتس بأبو مازن تُسبب "صداعاً" بإسرائيل: خطوات في المستقبل القريب لتقوية السلطة الفلسطينية

إعلام إسرائيلي: إحباط تهريب معدات من الضفة كانت مخصصة لمشروع الأنفاق في غزة

“نحسّن اقتصادهم لنسلم من شرهم”.. هكذا تخطئ إسرائيل في مفهومها تجاه الغزيين

الأخبار الرئيسية

مصادر : حماس أبلغت القاهرة أنها مستعدّة لإجراء صفقة تبادل شاملة بمرحلة واحدة

22

رئيس الشاباك الجديد قاد عملية اغتيال الجعبري وشارك بحل لغز خطف المستوطنين الثلاثة

وزارة الصحة بغزة : 5 حالات وفاة و1595 إصابة بفيروس كورونا

مصادر غربية : اندماج طالبان في المجمتع الدولي يتطلب محاربة ايران والاعتراف باسرائيل

الرئيس عباس من القاهرة : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية شرط للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية