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هولندا تكتفي بنقطة التعادل مع النرويج في تصفيات كأس العالم

الخميس 02 سبتمبر 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تكتفي بنقطة التعادل مع النرويج في تصفيات كأس العالم



وكالات / سما /

اكتفى مُنتخب هولندا بنقطة التعادل في رابع جولات تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بعد العودة من أرض مُنافسهم المُنتخب النرويجي بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل مُنتخب.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافتها العاصمة النرويجية أوسلو قد بدأ عن طريق الهداف النرويجي المُخضرم إيرلينج هالاند في الدقيقة 20 بعد خطأ دفاعي هولندي.

وتعادل للطواحين الهولندية دافي كلاسين في الدقيقة 36، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول الذي خرج بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل مُنتخب.

في الشوط الثاني سيطرت هولندا أغلب الفترات وسط استبسال دفاعي نرويجي، وكاد هالاند أن يُدرك هدف الفوز لبلاده ولكن كرته اصطدمت بالقائم الهولندي، وفي الثواني الأخيرة أنقذ الحارس النرويجي مُنتخب بلاده من هدف هولندي محقق.

وفي نفس المجموعة تعادلت تركيا مع مونتينجرو بهدفين لهدفين، وذلك في المُباراة التي استضافتها اسطنبول.

وبنتائج اليوم، يتصدر المُنتخب التركي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بعد الفوز في  مُبارتين والتعادل في مثلهما، فيما يأتي من بعده مُنتخباهولندا والنرويج ولكل منهما 7 نقاط بعد الفوز في مُبارتين والتعادل في مُباراة وخسارة مُباراة.

#منتخب هولندا #التعادل #النرويج #كأس العالم

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