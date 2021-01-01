منتخب فرنسا يسقط في فخ التعادل أمام البوسنة والهرسك

وكالات / سما /

سقط منتخب فرنسا في فخ التعادل بنتيجة (1-1) أمام ضيفه منتخب البوسنة والهرسك، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “المينو”، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقرر المدرب ديديه ديشان الدفع بالثلاثي الهجومي أنتوان جريزمان وكريم بنزيما وكيليان مبابي في التشكيلة الأساسية، على أمل حسم المباراة مبكراً، لكن الأمور لم تسير على ما يرام، وواصل منتخب الديوك عروضه المتواضعة.

ولم يخلق منتخب فرنسا الكثير من الفرص السانحة للتسجيل خلال النصف ساعة الأولى من عمر المباراة، الأمر الذي استغله إدين دجيكو ليسجل هدف التقدم للبوسنة بحلول الدقيقة 36.

ونجح منتخب فرنسا في معادلة النتيجة بعد 4 دقائق فقط عن طريق أنتوان جريزمان العائد إلى صفوف أتلتيكو مدريد يوم أمس، وذلك عبر كرة رأسية غير مقصودة.

وتلقى منتخب الديوك ضربة قوية بطرد الظهير الأيمن جيلويس كوندي بسبب تدخله العنيف، مما جعل مهمة الفريق صعبة للغاية على الصعيد الهجومي في النصف ساعة الأخيرة.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى النقطة الثامنة في التصفيات، وحافظت على صدارتها رغم التعثر في مباراة اليوم، كما رفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده هو الآخر إلى نقطتين، وظل في المركز قبل الأخير.