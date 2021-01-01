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"نقابات العمال" تفتح نقطة تطعيم "مؤقتة" للمواطنين والعمال بمقرها الرئيس بغزة

الخميس 02 سبتمبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نقابات العمال" تفتح نقطة تطعيم "مؤقتة" للمواطنين والعمال بمقرها الرئيس بغزة



غزة / سما /

افتتح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نقطة تطعيم مؤقتة للمواطنين والعمال ضد فيروس "كورونا" بمقره الرئيس بمنطقة "الصفطاوي" بمدينة غزة مع استمرار تقديم كافة الخدمات الأخرى بشكل طبيعي.

وأفاد رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في تصريح صحفي أن أعدادا كبيرة من المواطنين والعمال  توافدوا إلى مقر الاتحاد منذ افتتاح نقطة التطعيم بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قبل عدة أيام.

وأوضح العمصي، أن الاتحاد العام وفر جميع اجراءات الوقاية من ترتيب المواطنين لمنع التكدس والازدحام، وسهل  عمل الطواقم الطبية، مشيرًا إلى أن اجراءات التطعيم تمت بـ "سهولة ويسر" ولاقت رضًا كبيرًا من المواطنين.

ولفت إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على الخدمات الأخرى التي يقدمها الاتحاد للعمال من تقديم التأمين الصحي، واستقبال الشكاوي، وتحصيل مكافآت نهاية الخدمة والأنشطة والفعاليات والبرامج الأخرى.

وأكد العمصي حرص نقاباته التعاون مع جميع المؤسسات في مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، داعيا العمال إلى تطعيم أنفسهم ووقاية عائلاتهم وتحصينهم من خطر تفشي الفيروس.

وشكر نقيب العمال إدارة الوكالة حرصها على المصلحة العامة وسلامة المواطنين في القطاع من خلال هذا التعاون المشترك بين الجانبين.

#نقابات العمال #غزة #فيروس كورونا

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