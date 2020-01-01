الصحة الإسرائيلية: 13 وفاة 11187 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

توفي 13 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد فيما تم تشخيص 11187 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأربعاء، في أعلى معدل قياسي بالإصابات منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020، بحسب ما أعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومع تسجيل معدل قياسي بالإصابات بالفيروس لليوم الثالث على التوالي، وسعت وزارة الصحة من فحوصات كورونا، حيث أخذت خلال الـ24 ساعة الماضية، 148 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 7.9% منها موجبة، في مؤشر لارتفاع ملحوظ بالنتائج الموجبة للفحوصات.

ووسط الارتفاع بالإصابات ومعدل العدوى، يرقد في أقسام كورونا 1109 مصابين، بينهم 666 مصابا بحالة خطيرة في مؤشر لانخفاض ملحوظ بالحالات الخطيرة التي وصلت إلى 750 حالة خطيرة في بداية الأسبوع، بينما 149 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ إجمالي وفيات كورونا 7090 حالة وفاة، بعد وفاة 13 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس، فيما ارتفعت الإصابات النشطة إلى أكثر من 90 ألف إصابة.

ورغم الارتفاع في الإصابات والعدوى، لوحظ، أمس الأربعاء، تراجعا في الإقبال على التطعيم ضد كورونا، حيث تراجع عدد المطعمين اليومي إلى أقل من 10 آلاف، وذلك لأول مرة من أسبوع.

وتلقى 8422 شخصا الجرعة الأولى للتطعيم، و83315 شخصا الجرعة الثالثة للتطعيم، ليبلغ إجمال من حصل على الجرعة الثالثة 2.35 مليونا.

وسجل افتتاح العام الدراسي الجديد ارتفاعا بإصابات كورونا بصفوف طلاب المدارس، حيث إن 50% من الإصابات التي شخصت، أمس الأربعاء، شخصت بصفوف طلاب وطالبات المدارس، حيث سجلت 5658 إصابة بصفوف الطلاب، إذ كانت النتائج الموجبة للفحوصات 11%.

وأظهرت الإحصاءات بشأن كورونا وطلاب المدارس، وجود 40044 إصابة نشطة بصفوف الطلاب، كما أن 57260 طالبا يتواجدون بالحجر الصحي، ما يعني أن 97304 لا يذهبون للمدارس، كما شخص بالأمس إصابة 287 معلما بفيروس كورونا.