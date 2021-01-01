وزارة الصحة بغزة : 5 حالات وفاة و1595 إصابة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل خمس حالات وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 423 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنها أجرت 5269 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 133483 إصابة، والحالات النشطة 14081 حالة، والمتعافين 118251 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1151 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 274 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 168 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 304384 شخص.