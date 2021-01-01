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شاهد : مذيع يجري حوارا مع قيادي بطالبان والسلاح فوق رأسه

الخميس 02 سبتمبر 2021 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : مذيع يجري حوارا مع قيادي بطالبان والسلاح فوق رأسه



وكالات

​أجرى مذيع تلفزيوني أفغاني يرتدي بدلة وربطة عنق، مقابلة على الهواء مباشرة مع أحد قادة حركة طالبان وكان محاطا بمسلحين يحملون أسلحة آلية.

واقتحم عناصر مدججون بالسلاح من حركة طالبان، الاستوديو، وأمروا بقطع البث وقراءة منشور لهم، وإجراء حوار مع أحد قادتهم.

وبحسب الفيديو المتداول، قرأ المذيع الأفغاني الذي يقف خلفه المسلحون، رسالة طمأنة من حركة طالبان، تطالب فيها بـ"تعاون الأمة وأن الناس يجب عليهم ترك الخوف جانبا".

ومنذ سيطرة حركة طالبان كان مقدم البرامج في التلفزيون، أجرى ثلاثة حوارات مع قادة طالبان، لكن هذه المرة كانت مختلفة حيث يظهر فيها أحد القادة ومعه عناصر مدججون بالسلاح أمام الكاميرا، في مظهر مثير للقلق.

#طالبان #افغانستان #مذيع #حوار تلفزيوني

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