وزارة العمل و"العمل ضد الجوع" توقعان مذكرات تفاهم لدعم مراكز التدريب المهني

رام الله / سما /

وقعت وزارة العمل ثلاث مذكرات تفاهم مع منظمة العمل ضد الجوع، بهدف دعم وتحسين وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في محافظة الخليل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذه المذكرات تأتي ضمن مشروع "مبادرة تحسين سبل العيش لتعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال"، المنفذ في محافظتي بيت لحم والخليل، والممول من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

وستقوم منظمة العمل ضد الجوع، وفق البيان، بدعم مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في الخليل وحلحول ويطا من خلال افتتاح ثلاثة برامج تدريب مهني جديدة، تشمل تجهيز مختبر حاسوب لتخصص التصميم الجرافيكي في مركز تدريب مهني الخليل، وتأسيس ورشة تختص بالتمديدات الصحية في مركز تدريب مهني يطا، وكذلك تجهيز مركز للتجميل وتصفيف الشعر والعناية بالبشرة خاص بالإناث في مركز تدريب مهني حلحول.