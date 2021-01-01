إصابة صياد وشاب برصاص الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة

غزة / سما /

أصيب صباح اليوم الخميس ، صياد وشاب، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار باتجاه الصيادين شمال قطاع غزة، ومزارعي خانيونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، أن صياداً أصيب برصاص الاحتلال في بحر شمال القطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه عدد من الشبان شرقي بلدة عبسان الكبيرة بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر، أن شاباً أصيب برصاصة متفجرة في القدم إثر إطلاق قوات الاحتلال النار صوب مجموعة من الشبان في منطقة السناطي بعبسان الكبيرة شرق خانيونس.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي، التنغيص على حياة المزارعين والصيادين بإطلاق النار عليهم وإصابتهم ومنعهم من العمل لإيجاد قوت يومهم.