رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، في عناوينها، وصول الرئيس محمود عباس إلى القاهرة في زيارة رسمية، وعقد قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية اليوم.

كما تناولت الصحف، استشهاد شاب في قرية بيت عور التحتا على يد قوات الاحتلال، وكذلك خبر وقوع إصابات في رفح ونعلين وهدم منزلين ومنشآت ببيت تعمر ودوما.

وفيما يلي أبرز العناوين.

الحياة الجديدة:

الرئيس يعزي بوفاة فتحي أبو جيش

أبو الرب: السعودية وافقت على استقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينية لهذا العام

الرئيس يصل القاهرة وقمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية اليوم

تشييع جثمان الشهيد رائد جاد الله في بيت عور التحتا

اشتية: فلسطين والأردن شركاء في الدم والتاريخ ووحدة المصير وحل الدولتين مصلحة للبلدين

الشيخ يطلع وزير الخارجية المصري على آخر المستجدات السياسية

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد قتل إسرائيل للفلسطينيين

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم و3 منشآت زراعية جنوب نابلس

الأيام:

الرئيس يصل القاهرة في زيارة رسمية

القدس: اقتحام مدرسة الشابات المسلمات ومصادرة ملفات واعتقالات واستدعاءات

"الوباء" يتفشى: 8 وفيات و2675 إصابة جديدة.. أكثر من 90% من مصابي "كورونا" غير مطعمين

الاحتلال يعدم مواطنا قرب بيت عور التحتا ترك ينزف قرابة ساعتين دون أن يتم إسعافه

الأحمد: القمة الثلاثية في القاهرة اليوم تهدف لتحريك عملية السلام مع إسرائيل

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للأقصى وينظمون مسيرة استفزازية بالبلدة القديمة

غزة: الفصائل تستخف بالتسهيلات الجديدة وتتعهد باستمرار حملة الفعاليات الضاغطة

مصادر عبرية: اللقاء المرتقب بين بينت والسيسي يعقد "قريبا" في شرم الشيخ

القدس:

بينها توسيع مساحة الصيد وزيادة حصة المياه.. الاحتلال يعلن عن تسهيلات جديدة لغزة

مناورات إسرائيلية أمريكية بالبحر الأحمر

استشهاد شاب في قرية بيت عور التحتا وإصابات في رفح ونعلين وهدم منزلين ومنشآت ببيت تعمر ودوما

إرجاء البت في طلب إخلاء سبيل الأسيرة الحامل أنهار

الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

8 وفيات و2675 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

اشتية يستقبل وزير الزراعة الأردني: شركاء في الدم والتاريخ ووحدة المصير

مطالبة بإلغاء وحدة "المستعربين" الجديدة