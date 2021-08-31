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شاهد: أم كلثوم ترحب بعودة رونالدو..مانشستر يونايتد يستعين بـ"أجمل حكاية"

الخميس 02 سبتمبر 2021 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: أم كلثوم ترحب بعودة رونالدو..مانشستر يونايتد يستعين بـ"أجمل حكاية"



وكالات

استعان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمقطع من أغنية الفنانة المصرية الراحلة "أم كلثوم"، للترحيب بعودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد غياب استمر لأكثر من 12 عاما عن الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على "تويتر"، مقطعا من أغنية "أنساك"، للمطربة المصرية، كانت تقول فيه "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله".

في إشارة الى تألق النجم البرتغالي في صفوف النادي الإنجليزي ببداية مشواره الإحترافي.

هذا وأكد مانشستر يونايتد، الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين، متوقعا خوض رونالدو مباراته الأولى في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

وكان يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما). واكتملت الصفقة أمس الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

يذكر أن رونالدو لعب لنادي مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 حتى 2009، وأحرز 118 هدفا في 292 مباراة.

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