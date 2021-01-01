اللقاء بين بينيت و السيسي يُعقد "قريبا" في شرم الشيخ

القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير إسرائيلي، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يُعقد "قريبا" في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أنه جرى الاتفاق بين الجانبين المصري والإسرائيلي "على عقد عقد الاجتماع علنًا - وليس سرا"، فيما تتواصل الاتصالات لترتيب أجندة اللقاء.

ويتصدر الملف الفلسطيني المحادثات المتوقعة بين السيسي وبينيت، وفي مقدمة ذلك صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" التي تقود القاهرة وساطتها، والتي تعد ركيزة مفاوضات التهدئة بين في غزة.

وأضافت القناة أن إسرائيل قامت بسلسلة بادرات تجاه قطاع غزة، في ظل جهد مصري لتحقيق تسوية في غزة، في إشارة إلى "التسهيلات" التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في غزة مؤخرا.

ولم تحدد القناة تاريخا محددا للقاء، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن يكون "قريبا جدا".

وقررت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، الأربعاء، رفع القيود التي فرضتها على قطاع غزة عقب العدوان الذي نفذته في أيار/ مايو الماضي، بما في ذلك "توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 12 إلى 15 ميلًا بحريًا، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة المياه (العذبة) لقطاع غزة بكمية 5 مليون متر مكعب".

كما سمح جيش الاحتلال بـ"زيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر ‘إيرز‘ (بيت حانون) بـ 5000 آلاف تاجر إضافي ليصبح المجموع الكلي 7000، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم كورونا أو تعافى من الفيروس". وقال الجيش الإسرائيلي إن "هذه الخطوات التي تم إقرارها في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي (...) مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد حيث سيتم بحث توسيعها وفقًا لتقييم الوضع".