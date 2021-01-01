احتراق السوق الشرقي بنابلس بالكامل بعد اندلاع النيران فيه فجرا

نابلس / سما /

-التهمت النيران التي اشتعلت في السوق الشرقي بنابلس فجر اليوم السوق بالكامل حيث لا تزال طواقم الاطفائية التابعة لبلدية نابلس تعمل حتى هذه اللحظة على السيطرة على النيران .

وقال رامز الدلع مدير اطفائية بلدية نابلس أن النيران اشتعلت عند الساعة الثالثة من فجر اليوم وانتشرت بصورة كبيرة على كافة أنحاء السوق الشرقي، مؤكدا أن هذا الحريق يندلع للمرة الخامسة في السوق لكن هذه المرة كانت الأكبر حيث أتت النيران على كافة محتويات السوق بالكامل .

وأكد الدلع أنه منذ 5 ساعات طواقم الاطفائية التابعة لبلدية نابلس تعمل منها 7 سيارات إطفاء إضافة إلى صهاريج المياه التابعة للبلدية ومعدات ثقيله أخرى .

وعن حجم الخسائر الأولية المتوقعة وعن أسباب الحريق أكد الدلع أن الخسائر كبيرة حيث أن النيران التهمت كافة أنحاء السوق.

وعن اسباب إندلاع النيران أكد أن الطواقم المختصة لازالت تحقق في الأسباب .