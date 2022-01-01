أول تعليق لرونالدو بعد تحطيم الرقم القياسي العالمي وإهداره ضربة جزاء

وكالات

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الغامرة بالانتصار الصعب الذي حققه منتخب بلاده على ضيفه الإيرلندي (2-1) مساء يوم الأربعاء، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفي منتخب بلاده في الوقت القاتل، الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، والثاني في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ألغارفي" بمدينة فارو البرتغالية.

وسطر رونالدو (36 عاما) التاريخ بوصوله إلى 111 هدفا سجلها خلال 180 مباراة بقميص منتخب البرتغال، ليصبح أفضل هداف في العالم على مستوى المنتخبات عبر العصور، محطما الرقم القياسي للمهاجم الإيراني المعتزل علي دائي (109 أهداف).



وقال رونالدو في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع "بي بي سي": "أنا سعيد للغاية، ليس فقط لتحطيمي الرقم القياسي، ولكن للحظة الخاصة التي حظينا بها، يجب أن أقدر ما قام به الفريق، آمنا بأنفسنا حتى اللحظة الأخيرة، وأنا سعيد للغاية".

كما علق النجم البرتغالي على ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 15، قائلا: "هذا جزء من كرة القدم ومن عملي، في بعض الأحيان تسجل، وفي أحيان أخرى ترتكب الخطأ".

واحتفظ منتخب البرتغال بصدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، برصيد 10 نقاط مبتعدا بفارق 3 نقاط أمام نظيره الصربي، الذي سيواجه منتخب لوكسمبورغ يوم السبت المقبل.