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غانتس : مزيد من التسهيلات لغزة مقابل الهدوء والا سنعرف كيف نصعد الاوضاع

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : مزيد من التسهيلات لغزة مقابل الهدوء والا سنعرف كيف نصعد الاوضاع



غزة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، ليلة الأربعاء، إنه طالما استمر الهدوء في قطاع غزة، سيؤدي ذلك إلى تحسين أوضاع سكان القطاع.

وأضاف في مقابلة مع (القناة 12)، أنه "إذا لم يحدث ذلك سنعرف كيفية تصعيد الخطوات"، وفق تعبيره.

وأقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة من التسهيلات الجديدة لقطاع غزة، وذلك بعد تقييمها للأوضاع الأمنية، وبمصادقة من المستوى السياسي الإسرائيلي.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تقرر توسيع مساحة الصيد بحر قطاع غزة إلى 15 ميلا بحرياً، وإعادة فتح معبر (كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل؛ لإدخال المعدات والبضائع.
وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه تقرر كذلك زيادة حصة المياه للقطاع بكمية 5 مليون متر مكعب، وزيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي القطاع لـ5 آلاف تاجر إضافي، ليكون عدد التجار الكلي 7000 تاجر.
وأكد المتحدث، إلى أن ههذ الخطوات ستكون سارية المفعول ابتداءً من اليوم الأربعاء.
 

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