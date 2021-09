شاهد: رونالدو يضيع فرصة تاريخية.. وينجو من الطرد!

أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة ذهبية لهز شباك ضيفه الإيرلندي في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وأخفق رونالدو في ترجمة ضربة جزاء "مشكوك في صحتها" إلى هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء بينهما على ملعب "ألغارفي" بمدينة فارو البرتغالية.



وتغاضى حكم المباراة النظر عن ضرب رونالدو المدافع الإيرلندي دارا أوشي لركله كرة "صاروخ ماديرا" قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وكادت هذه الواقعة أن تؤدي إلى شجار جماعي بين لاعبي المنتخبين، وبعدها لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو "VAR" واعتقد الجميع أنه ذهب ليشاهد "الواقعة" ولكن تبين أنه ذهب للتأكد من وجود ضربة جزاء.

People say Ronaldo should have red ?? Give it to Oshea! What a prat pic.twitter.com/ijgAlS7tFz