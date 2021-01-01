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تفاصيل اجتماع حسين الشيخ مع وزير خارجية مصر

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع حسين الشيخ مع وزير خارجية مصر



رام الله /سما/

أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، سياسة “الأبارتهايد” التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال التوسع الاستيطاني بالضفة، وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها في تدمير ممنهج لقطاع غزة، والقصف برا وجوا وبحرا وتدمير منازل المواطنين، والبنية التحتية.

وثمن الشيخ مواقف الشقيقة مصر الشريك الكامل مع فلسطين، مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أن هذه المواقف المصرية المشرفة تتسق مع المواقف التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

#حسين الشيخ #الخارجية المصرية #فلسطين #سامح شكري

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