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الصحة تنفذ حملة تطعيم لطلبة مدارس جنين بمشاركة المحافظ

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تنفذ حملة تطعيم لطلبة مدارس جنين بمشاركة المحافظ



جنين /سما/

 نفذت مديرية صحة محافظة جنين، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم لطلبة المدارس ضد فيروس كورونا من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بمشاركة محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب و مدير الصحة د. وسام صبيحات ، ومدير عام مديرية التربية والتعليم سلام الطاهر.

وشملت الحملة مدرسة حطين الثانوية للبنين، ومدرسة بنات الإبراهيين ، ومدرسة الخنساء الثانوية للبنات.

من جانبه، أكد المحافظ، أن الإجراءات المتبعة من تطعيم و الإلتزام بالبروتوكول الصحي، هو جزء من المسؤولية المجتمعية والوطنية لمواجهة انتشار الفيروس وتحوراته المتسارعة، شاكراً جهود الطواقم الطبية والتريية والتعليم لإيجاد بيئة آمنة للطلبة والهيئات التدريسية، للحفاظ على صحتهم والوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

#صحة جنين #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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