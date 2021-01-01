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“المرأة الفلسطينية” و”مركز بيسان” يطلقان حملة لانتزاع حقوق الأسيرات

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
“المرأة الفلسطينية” و”مركز بيسان” يطلقان حملة لانتزاع حقوق الأسيرات



رام الله /سما/

 أعلن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وبالشراكة مع مركز بيسان للبحوث والإنماء وضمن برنامج الحق بالصحة، عن إطلاق حملة خاصة بالأسيرات تحت عنوان “شاركونا الضغط على الاحتلال من أجل انتزاع حق الأسيرات وتوفير الاحتياجات الخاصة لهن”.

يشار إلى أن الحملة تستمر لمدة أسبوعين، بدايةً من يوم غد الخميس، على نطاق وسائل التواصل الإجتماعي المحلية والدولية.

وتتضمن الحملة عدة فعاليات، من بينها “فيلم يروي تجارب الأسيرات المحررات، ندوة الكترونية، وقفة للمطالبة بالضغط على الاحتلال لتوفير الاحتياجات الخاصة للأسيرات، قصص وتقارير مكتوبة، منشورات”.

#لجان المرأة الفلسطينية

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